У Казахстані бойкотують майбутні президентські вибори. Поліція затримує людей – відео

У Казахстані поліція 1 травня затримала десятки людей, що вийшли на вулиці великих міст із закликом звільнити всіх політв’язнів і бойкотувати майбутні президентські вибори. Затримані є в Нур-Султані, а також Караганді. Очевидці вказують, що поліція застосувала до протестувальників кийки, аби розігнати несанкціонований мітинг. Водночас у поліції це заперечують, і обіцяють перевірити, чи була їхніми співробітниками застосована сила до людей. (Відео Казахстанської служби Радіо Свобода)