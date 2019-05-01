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01 Травень 2019, Київ 16:37
Відео

У Казахстані бойкотують майбутні президентські вибори. Поліція затримує людей – відео

У Казахстані бойкотують майбутні президентські вибори. Поліція затримує людей – відео
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У Казахстані поліція 1 травня затримала десятки людей, що вийшли на вулиці великих міст із закликом звільнити всіх політв’язнів і бойкотувати майбутні президентські вибори. Затримані є в Нур-Султані, а також Караганді. Очевидці вказують, що поліція застосувала до протестувальників кийки, аби розігнати несанкціонований мітинг. Водночас у поліції це заперечують, і обіцяють перевірити, чи була їхніми співробітниками застосована сила до людей. (Відео Казахстанської служби Радіо Свобода)

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