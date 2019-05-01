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01 Травень 2019, Київ 12:03
Новини | Міжнародні

У Казахстані проходять протести за звільнення політв’язнів і бойкот виборів президента

Повідомляється, що протести несанкціоновані, інформації про затриманих немає

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1 травня десятки демонстрантів зібралися в центрі двох міст Казахстану – Алматі і Нур-Султані – із закликом звільнити всіх політв’язнів і бойкотувати майбутні президентські вибори.

У Алматі протестувальники зібралися в Центральному парку, де вигукували гасла «Ганьба», «Бойкот», «У мене є вибір» і «Свободу політв’язням». З подібними закликами у столиці країни, Нур-Султані, демонстранти прийшли під стіни концерт-холу та пройшлися проспектом Республіки.

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Протести – несанкціоновані, вони проходять під посиленою охороною поліції. Інформації про затриманих немає.

Після відставки в березні Нурсултана Назарбаєва, який керував Казахстаном з 1991 року, у Казахстані були призначені дострокові президентські вибори. Їх призначили на 9 червня.

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