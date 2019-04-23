Казахстан: Назарбаєв пропонує Токаєва на посаду президента

Лідер владної в Казахстані партії «Нур Отан» Нурсултан Назарбаєв, який у березні склав з себе повноваження глави держави після майже 30 років на посаді, запропонував кандидатом у президенти Касима-Жомарта Токаєва. Колишній спікер сенату з 20 березня вже є президентом країни замість Назарбаєва.

«Людям потрібна стабільність курсу, впевненість у завтрашньому дні», – сказав 78-річний Назарбаєв.

Партія «Нур-Отан» підтримала кандидатуру Токаєва, він сам заявив, що продовжить політику Назарбаєва.

Дострокові президентські вибори в Казахстані призначені на 9 червня.

Серед потенційних кандидатів на пост президента Казахстану експерти називали і дочку Назарбаєва Даріґу. Даріґа Назарбаєва 20 березня була обрана спікером парламенту країни. Її кандидатуру висунув новий президент Токаєв. Пост спікера парламенту до цього обіймав сам Токаєв.

Попри те, що Назарбаєв більше не буде президентом, він очолює Раду безпеки Казахстану і зберіг лідерство у владній партії.

Рада безпеки в Казахстані визначає основні напрямки розвитку країни. Також цей орган контролює виконання законів і обговорює кандидатури чиновників, які рекомендуються на посади керівників центральних і місцевих виконавчих органів, безпосередньо підзвітних президенту.