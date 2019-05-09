На Донбасі поховали останки 158 воїнів часів Другої світової – відео

У День пам’яті та примирення 9 травня в селі Маяки Слов’янського району були перепоховані рештки 158 вояків Другої Cвітової війни, що були знайдені пошуковцями протягом 2018 року на колишніх місцях боїв поблизу населеного пункту. Поховані останки належать бійцям 12-ї і 6-ї армій, 3-ї і 8-ї гвардійської армій, які загинули в боях при звільненні Слов’янщини в 1941–1943 роках. Пошуковцям вдалося встановити прізвища п’ятьох зі 158 солдатів. Пошуковий загін «Плацдарм» входить до лав гуманітарної місії «Чорний тюльпан», що займається пошуком загиблих і зниклих без вісті під час АТО-ООС. Командир пошуковців Олексій Юков зазначив, що сподівається на можливість знайти і повернути рідним останки загиблих в Іловайську та Дебальцевому.