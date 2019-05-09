На Дніпропетровщині перепоховали останки 13 невідомих солдатів-учасників Другої світової війни

На Дніпропетровщині, у селищі Томаківка, перепоховали останки 13 невідомих солдатів, що брали участь у Другій світовій війні. Про це Радіо Свобода у четвер повідомили в пошуковій громадській організації «Пошук – Дніпро».

За інформацією керівника організації Андрія Біжка, ці військові загинули восени 1943 – на початку 1944 року в боях за звільнення Томаківського району.

Останки знайшли пошуковці під час експедицій упродовж 2018 року. Поряд з тілами не було жодних предметів, за якими б можна було їх ідентифікувати.

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«Останки були знайдені пошуковцями Дніпра – ГО «Східний вал» і ГО «Пошук – Дніпро» 2018 року. Це не було братське поховання. Це люди, які згинули на полі бою, в окопах, воронках і були залишені там. Залишки зброї, боєприпасів, амуніції вказували на те, що це були солдати Червоної армії. Не було ніяких ідентифікаторів, імена встановити неможливо», – сказав Андрій Біжко.

За його даними, на цій території точились дуже важкі бої, зокрема, танкові: німецька армія стримувала підступи до Нікополя, створивши потужну оборону, а радянська – штурмувала цей рубіж.

Друга світова війна тривала з 1939 по 1945 рік. 9 травня світ відзначає День перемоги над нацизмом.