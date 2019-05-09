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09 Травень 2019, Київ 19:46
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«ПТН ПНХ» в акції проти «Безсмертного полку» у Грузії – відео

«ПТН ПНХ» в акції проти «Безсмертного полку» у Грузії – відео
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У столиці Грузії на тлі гарячої атмосфери святкування 9 травня заарештували щонайменше трьох осіб. Вулицями Тбілісі пройшла хода так званого «Безсмертного полку». Люди несли фото своїх загиблих родичів у Другій світовій війні, а також портрети Сталіна й червоні стяги. Проти «Безсмертного полку» у Грузії відбулася протестна акція. Активісти тримали банери з порівнянням радянського лідера воєнного періоду Сталіна з нацистським диктатором Адольфом Гітлером, а також із зображенням нинішнього президента Росії Володимира Путіна як продовжувача радянського режиму. Окрім цього, на грузинах сьогодні можна було побачити майки із синьо-жовтим написом: «ПТН ПНХ», а в руках – банери з іншими українськими гаслами. (Відео Радіо Тавісуплеба – Грузинської редакції Радіо Свобода)

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