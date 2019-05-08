У Львові акцією «Країна пам’яті» вшанували День пам’яті і примирення

День пам’яті і примирення у Львові традиційно вшанували біля дерев’яного хреста, встановленого на місці колишнього концентраційного табору «Шталаг-328», у якому у період німецької окупації з 1941 до 1944 років утримувались понад 280 тисяч полонених різних національностей. Половина бранців загинула через голод, неналежні умови утримання, тортури.

«8 травня важливий день у новітній історії, бо у цей день офіційно закінчилась найбільша бійня – Друга світова війна. У ході цієї війни десятки мільйонів людей загинули в результаті боротьби двох жорстоких ідеологій – нацистської і комуністичної, тобто більшовицької. Саме 8 травня весь цивілізований світ вшановує жертв Другої світової війни», – зазначив громадський діяч Володимир Середа.

На місці вшанування Дня пам’яті і примирення відбулась панахида за всіма загиблими у роки Другої світової війни, незалежно від форми, яку носили солдати, чи в якому воювали підрозділі, а також молились і згадали українських військовослужбовців, які загинули під час бойових дій на Донбасі.

«День пам’яті і примирення, особливо після того, що люди побачили на сході України, залишає наслідок. Сьогодні згадую своїх побратимів. Ми повинні пам’ятати, що несе війна, з повагою і любов’ю маємо ставитись до України, українських військовослужбовців, української армії, всіх, хто віддав життя за рідну землю. Важливо, щоб молодь вчилась на помилках попередніх поколінь, розуміла, що національну свідомість і державу треба берегти», – наголосив військовослужбовець Збройних сил України Олександр Пархоменко.

Під час вшанування відбулась акція «Країна пам’яті» – люди розмістили символічні маки на сітці, утворивши схематично карту України.

9 травня місцева влада Львівської області і міста не бере участі у жодних заходах у Львові. За попередньою інформацією, на Пагорбі слави у Львові вперше має відбутись акція «Безсмертного полку». Однак щороку, починаючи з 2011 року, на це місце приходять представники націоналістичних організацій, щоб не дозволити використовувати заборонену в Україні російську символіку.