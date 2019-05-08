У Запоріжжі ветерани війни на Донбасі і Другої світової запалили «Вогонь пам’яті»

У Запоріжжі на Алеї Слави 8 травня у День пам’яті та примирення відбулася урочиста церемонія запалення «Вогню пам’яті». Традиційно у ній беруть участь ветерани війни на Донбасі та Другої світової війни, а також кадет-вихованець Запорізького обласного ліцею (підготовка «Захисник»).

Мета акції – показати єдність і спільну пам’ять різних поколінь захисників.

У церемонії цього року взяв участь ветеран Другої Світової Віктор Варвашеня, а честь нести смолоскип для запалення «Вогню пам’яті» випала ветерану війни на Донбасі, колишньому бійцю полку «Азов» Михайлу Пирогу.

«Цей день теж є одним з уроків мужності для молоді. Вони побачать нас, тих, хто захищав Батьківщину у Другу світову війну, вони побачать тих, хто був в АТО, побачать курсантів, молоде покоління. Скільки раз відправляють в АТО, я завжди на проводах – розповідаю хлопцям, як захищати Батьківщину. На жаль, з болем у серці сприймаю те, що ми, які маємо досвід ведення війни, через свій вік і хвороби не можемо там бути», – розповів Віктор Варвашеня.

Також усі охочі учасники заходу могли закріпити на знак пам’яті про загиблих у Другій світовій війні символічну квітку маку на спеціальному стенді.

Акція «Вогонь пам’яті» проходить у Запоріжжі п’ятий рік поспіль.

День пам’яті та примирення – це пам’ятний день в Україні, який відзначають 8 травня, в річницю капітуляції нацистської Німеччини. Відповідно до указу президента України, підписаного 2015 року, метою відзначення є «гідне вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску в перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні та висловлення поваги усім борцям проти нацизму».