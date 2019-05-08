Українські прикордонники посилили заходи безпеки на кордоні перед Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, повідомила Державна прикордонна служба України.

У відомстві зазначили, що заходи безпеки запроваджені, щоб не допускати ввезення в Україну зброї, боєприпасів, вибухівки, а також в’їзду чи транзитного проїзду осіб із сепаратистськими та екстремістськими настроями, котрі можуть дестабілізувати ситуацію в країні.

«Зокрема, це стосується і осіб на мотоциклах, котрі відносяться до байкерського руху «Ночные волки». Заходи безпеки проводяться також на основі проведеного аналізу та досвіду попередніх років, адже у 2017-2018 роках такі спроби мали місце з боку членів російського байкерського клубу «Ночные волки» та їх адептів, з так званих самопроголошених «ДНР/ЛНР» (підтримуваних Росією угруповань, визнаних в Україні терористичними – ред.) – байкерського клубу «Ночные волки. Донбасс», які прямували напередодні 9 травня під загальним гаслом мотопробігу «Дороги Победы – на Берлин-2018», – розповіли в ДПСУ.

8 та 9 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.