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08 Травень 2019, Київ 10:12
Новини | Події

Українські прикордонники посилили заходи безпеки на кордоні перед Днем перемоги

Українські прикордонники не виключають приїзд до до України байкерськів клубу «Нічні вовки» на День перемоги

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Українські прикордонники посилили заходи безпеки на кордоні перед Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, повідомила Державна прикордонна служба України.

У відомстві зазначили, що заходи безпеки запроваджені, щоб не допускати ввезення в Україну зброї, боєприпасів, вибухівки, а також в’їзду чи транзитного проїзду осіб із сепаратистськими та екстремістськими настроями, котрі можуть дестабілізувати ситуацію в країні.

«Зокрема, це стосується і осіб на мотоциклах, котрі відносяться до байкерського руху «Ночные волки». Заходи безпеки проводяться також на основі проведеного аналізу та досвіду попередніх років, адже у 2017-2018 роках такі спроби мали місце з боку членів російського байкерського клубу «Ночные волки» та їх адептів, з так званих самопроголошених «ДНР/ЛНР» (підтримуваних Росією угруповань, визнаних в Україні терористичними – ред.) – байкерського клубу «Ночные волки. Донбасс», які прямували напередодні 9 травня під загальним гаслом мотопробігу «Дороги Победы – на Берлин-2018», – розповіли в ДПСУ.

8 та 9 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

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