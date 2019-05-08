У День пам’яті і примирення у Дніпрі пройшла хода пам’яті

У День пам’яті і примирення в Дніпрі відбулось хода пам’яті, організована представниками громадських організацій та волонтерами.

Кілька десятків учасників з національною символікою пройшли колоною до меморіального комплексу в Парку пам’яті і примирення. Там розташована братська могила солдатів німецької, італійської та румунської армій, полеглих у Другій світовій війні, і монумент загиблим солдатам Червоної армії.

Священики відслужили панахиду за загиблими в Другій світовій війні й загиблими захисниками України. Одним із атрибутів заходу став червоний мак.

Цьогорічні заходи відбулись без ексцесів, під охороною поліції.

8 травня 2013 року під час першої мирної ходи пам’яті загиблих у Другій світовій війні на учасників акції в Дніпрі напали молодики спортивної статури, вони били людей, топтали Державний прапор України. Винуватців того інциденту досі не знайшли.

2015 року Україна вперше відзначила 8 травня як День пам’яті та примирення на офіційному рівні. У попередні роки у Дніпрі відзначення цього дня проводили винятково за ініціативою громадськості.