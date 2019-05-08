СБУ: затриманий «проросійський пропагандист», який закликав до заворушень 8-9 травня

У Києві затриманий «проросійський пропагандист», який закликав до заворушень 8 та 9 травня, повідомила Служба безпеки України.

«Оперативники спецслужби викрили проросійського пропагандиста, який за завданням кураторів з РФ готував та розповсюджував в інтернеті антиукраїнські інформаційні матеріали. Вони були в тому числі спрямовані на радикалізацію публічних акцій для ініціювання масових заворушень під час проведення заходів з нагоди Дня пам’яті та примирення і Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні», – заявили в СБУ.

У відомстві зазначили, що, здійснюючи адміністрування спільнот у заборонених російських соціальних мережах, агітатор поширював ідеї «української псевдодержавності» та розміщував публічні заклики до насильницької зміни конституційного ладу і порушення територіальної цілісності країни.

Згідно з повідомленням, відповідальність за такі протиправні дії передбачена статті 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та статті 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.

8 та 9 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.