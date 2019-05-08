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08 Травень 2019, Київ 19:27
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Друга світова війна: 8 і 9 травня в Україні та «можем повторить» у Росії

Друга світова війна: 8 і 9 травня в Україні та «можем повторить» у Росії
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8 травня в Україні відзначають День пам'яті та примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Європа переважно відзначає День перемоги саме 8 травня, а Росія – 9 травня. З притаманними путінській Росії заходами, символами і гаслами. Про те, як ці дні відзначають в Україні та за кордоном, у програмі Ваша Свобода говорили експерт-міжнародник, співзасновник і керівник Першого добровольчого мобільного шпиталю імені Пирогова Геннадій Друзенко та голова представництва Фонду Генріха Бьолля у Києві Сєрґєй Сумлєнний.

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