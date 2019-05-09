У Запоріжжі на акції «Полку Перемоги» вимагали ліквідувати Інститут національної пам’яті

9 травня під час акції «Полку Перемоги» на Алеї Слави організатор заходу Андрій Іванов зачитав резолюцію мітингу зі зверненням його учасників до президента, парламенту та уряду з вимогою ліквідувати Національний інститут пам’яті. Організатори акції також озвучили вимогу до місцевих органів влади припинити «перейменування населених пунктів, вулиць, парків, площ, названих на честь героїв Великої вітчизняної війни, та повернути їх попередню назву».

У Запоріжжі відбулися низка акцій, присвячених 9 травня. Зранку на площі Маяковського зібралися учасники акції «Полк Перемоги», організованої за аналогом російського «Безсмертного полку», проведення якої у травні 2017 року спричинило масові заворушення у Запоріжжі. Її учасники принесли з собою червоні прапори з написами «Полк перемоги», червоні повітряні кульки та портрети учасників Другої світової.

Паралельно на площі Маяковського зібралися учасники акції «Безсмертний Грут», які принесли на знак протесту проти проросійського змісту акції «Полк Перемоги» портрети героїв коміксів, оформлені у відповідній стилістиці.

Учасники обох акцій у супроводі поліції пройшлися ходою центральним проспектом міста, до Алеї Слави, де учасники «Полку Перемоги» провели мітинг з покладанням квітів.

Під час ходи проспектом до учасників обох акції приєдналися запорізькі ветерани війни на Донбасі та волонтери, які несли національні прапори та скандували «Слава України! Героям слава!» та співали національний гімн. Вони також принесли на Алею Слави плакат з написом «Вони зупинили російський фашизм на Донбасі. Запорізькі герої не вмирають», на якому були розміщенні портрети запорожців-українських бійців, що загинули під час війни на Донбасі.

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Під час перебування на Алеї Слави учасники «Полку Перемоги» скандували «Фашизм не пройде», а проукраїнські активісти – «Слава України! Героям слава!» та співали гімн.

Істотних порушень громадського порядку поліцією під час ходи і мітингів на Алеї Слави не було зафіксовано, повідомляють у місцевому управлінні Національної поліції. Для охорони учасників заходів, що відбувалися в центрі Запоріжжя, було задіяно близько 500 правоохоронців.