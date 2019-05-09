У штабі розповіли, як пройшла доба 9 травня на фронті

З початку доби 9 травня бойовики незаконних збройних угруповань чотири рази порушували режим тиші, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.

За даними штабу, обстрілів зазнали позиції ООС поблизу сіл Богданівка, Чермалик, а також в районі міста Авдіївка.

«В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування «Північ» ворог з озброєння бойових машин піхоти обстріляв позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Новозванівка», – йдеться в повідомленні.

Як уточнюють у штабі, втрат серед українських військових протягом доби не зафіксували.

Бойовики незаконних угруповань «ДНР» і «ЛНР» також протягом дня заявляли про обстріли окупованих ними територій Донецької і Луганської областей.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей із усіх його боків, майже 30 тисяч – поранені.