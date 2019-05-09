В Сербії з приводу Дня перемоги вперше маршували «безсмертні полки»

В Белграді та ще десятьох містах Сербії з приводу Дня перемоги над нацизмом вперше організували так звані марші «безсмертних полків». Учасники акції згадували своїх предків, котрі загинули у війнах упродовж 20 століття.

Урядовці не пояснили, чому перервали колишні традиції й запровадили нову з ініціативи політичних діячів, близьких до Росії. Не пояснили також, чому учасники носили «георгіївські стрічки», які не мають нічого спільного з сербською історією й традиціями.

В Сербії упродовж десятиліть святкували День бійців й День повстання проти нацистських окупантів. Після відновлення незалежності країни 2006 року колишні свята скасували й перестали згадувати події з Другої світової війни, оскільки Сербія намагається стерти все, що повʼязує її з колишньою Югославією й партизанським рухом під проводом Йосипа Броза Тіто під час Другої світової війни.

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Нинішні «безсмертні полки» згадують насамперед жертви в Першій світовій війні та у війнах девʼяностих років минулого століття. В маршах взяли участь переважно активісти правлячої Прогресивної партії. Посол Російської Федерації в Белграді Александр Чепурин висловив задоволення фактом, що серби прилучилися до російських святкувань.

Президент Сербії Александар Вучич надіслав телеграму главі російської держави Володимиру Путіну, в котрій згадав, що він минулого року разом з Путіним брав участь в московському «безсмертному полку».