Президент Косова просить США допомогти владнати відносини з Сербією

Президент Косова Хашим Тачі заявив, що Вашингтон має грати «провідну роль» у процесі нормалізації відносин його країни з Сербією, тому що Європейський союз виявився надто «слабким та роз’єднаним», повідомляє балканська редакція Радіо Свобода.

Про це Тачі заявив в інтерв’ю Радіо Свобода у Пріштіні 2 травня, за три дні після саміту лідерів Балканських країн у Берліні за участі канцлерки Німеччини Анґели Меркель та президента Франції Емманюеля Макрона.

Саміт, втім, не зміг перезапустити переговори між Пріштіною та Белградом.

«Однозначно, у Берліні ми знову побачили, наскільки слабкою є Європа, наскільки роз’єднаним є Євросоюз», – сказав Тачі.

Він додав, що роль Вашингтона в діалозі між Косово та Сербією є «незамінною, жодна угода не буде досягнута без динамічної та провідної ролі Сполучених Штатів Америки».

Раніше Тачі припускав, що угоди з Сербією вдасться досягнути до кінця 2019 року.

На питання, чи така перспектива все ще реальна, президент Косова відповів, що сподівається на це.

«Сподіваюсь, що так. Якщо ні, ми втратимо десять років», – припустив він.

Переговори між Пріштіною та Белградом за посередництва ЄС зірвалися 2018 року внаслідок повідомлень про можливий обмін територіями між двома країнами та 100-відсотковим митом на сербський імпорт, запроваджений косовською владою.

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Колишня провінція Сербії Косово проголосив свою незалежність 2008 року. Белград не визнав цього кроку.

Обидві країни мають намір вступити до Євросоюзу, для чого їм необхідно нормалізувати відносини.

Після саміту в Берліні президент Сербії Александр Вучіч заявив, що єдиною вимогою Белграду є скасування мита. Зі свого боку, уряд Косова наполягає на повному визнанні Сербією своєї незалежності.