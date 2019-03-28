Європарламент вчергове підтримав лібералізацію віз для Косова

Європейський парламент вчергове підтримав лібералізацію віз для громадян Косова. 331 депутат 28 березня проголосував за, 126 – проти і 12 утрималися. Аналогічне голосування було у вересні 2018 року, хоча це питання залишається суперечливим у Європейській Раді.

Джерела в Брюсселі повідомили Радіо Свобода, що передусім Франція і Нідерланди не хочуть надавати Раді мандат на переговори з парламентом щодо лібералізації візового режиму для Косова. Рада також не планує обговорювати це питання під час головування Румунії в ЄС, яке закінчується наприкінці червня.

Косово залишається єдиною країною на Західних Балканах, громадянам якої, як і раніше, потрібна віза для поїздки в ЄС. Візи були скасовані для громадян Чорногорії, Північної Македонії та Сербії в 2009 році і для Албанії та Боснії і Герцеговини – в 2010 році.

Як тільки Європейський парламент і Європейська рада домовляться про відмову від віз, громадяни Косова зможуть в’їжджати в ЄС на 90 днів при наявності біометричного паспорта. Скасування візи поширюється на всі країни ЄС, окрім Великобританії та Ірландії, але стосується держав, що не входять в ЄС, зокрема Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії і Швейцарії.