У Косові відбуваються масові протести через можливий обмін територіями із Сербією

Десятки тисяч людей 29 вересня вийшли на вулиці столиці Косова Приштини на знак протесту проти можливого обміну територіями з Сербією. Прибічники Партії самооборони Косова тримали плакати та національні албанські прапори на центральній столичній площі Скандербеґ, скандуючи «Жодних торгів територіями країни!»

Президент Косова Хашим Тачі заявляв про «корегування кордону», яке спричинить включення до Косова долини Прешево, де переважає етнічне албанське населення.

Косовські та сербські чиновники обговорювали угоду, що має на меті визначити майбутнє територій, де зосереджені етнічні меншини, таких, як долина Прешево та північний район Косова, де живуть багато сербів.

Частина чиновників ЄС та США заявляли, що підтримують обмін територіями. Натомість Німеччина та багато аналітиків вказують на вади цієї ідеї, як такої, що може відновити старі етнічні суперечності на Балканах.