Косово запровадило 100% мито на товари з Сербії й Боснії

Влада Косова 21 листопада запровадила мито в розмірі 100 відсотків вартості на продукцію з Сербії та Боснії і Герцеговини, повідомляє балканська редакція Радіо Свобода.

Мито торкнеться усіх товарів, за винятком продукції міжнародних брендів, вироблених у Сербії й Боснії. Як зазначає агентство Associated Press, тариф став відповіддю на спроби Сербії заблокувати вступ Косова в Інтерпол. Напередодні Косово втретє не змогло отримати членство в Інтерполі.

В уряді Косова пообіцяли найближчим часом оголосити про нові заходи у відповідь на «агресивну кампанію» Сербії проти Косова, але подробиць не навели.

На початку листопада Приштина запровадила десятивідсоткові мита на товари з Сербії та Боснії і Герцеговини. Белград і Сараєво назвали такі заходи порушенням Центрально-європейської угоди вільної торгівлі.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Її визнає більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами, не визнали незалежності Сербія і Росія. Україна також не визнала незалежність Косова.

Євросоюз намагається переконати Белград і Приштину нормалізувати відносини, проте поки що переговори не дали істотних результатів.

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