Косово втретє не змогло стати членом Інтерполу

Косово втретє не змогло отримати членство в Інтерполі.

Заявку розглядали впродовж чотириденної генеральної асамблеї Інтерполу в Об’єднаних Арабських Еміратах разом із заявками інших країн, які хочуть долучитися до організації, що нараховує 192 члени.

Під час початкового голосування заявку Косово підтримали 68 країн, 51 член проголосував проти, ще 16 – утрималися. Для членства країна має отримати дві третини голосів за винятком тих, хто утримався.

Раніше Косово намагалося стати членом Інтерполу у 2015 та 2016 році. У 2017-му балканська країна відкликала свою заявку, посилаючись на відсутність підтримки.

Косово проголосило незалежність від Сербії у 2008 році. Її визнає більшість країн Заходу, включно зі Сполученими Штатами. Україна не визнала незалежність Косово.

Участь в Інтерполі дозволить Приштині поширювати «червоне повідомлення» для сербських посадовців, яких Косово вважає воєнними злочинцями.

Інтерпол – міжнародна правоохоронна організація зі штаб-квартирою у французькому Ліоні, країни-учасники якої можуть допомагати партнерам затримувати підозрюваних на своїй території.