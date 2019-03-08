Косово фактично вийшло з переговорів із Белградом – президент Сербії

Платформа для переговорів із Сербією, ухвалена парламентом Косова 7 березня, є фактичним припиненням переговорів Белграда і Приштини. Про це після засідання Ради національної безпеки 8 березня заявив преидент Сербії Александар Вучич.

За його словами, сербська відповідь на вимоги Косова буде «енергійною, серйозною, відповідальною й твердою». Вучич уточнив, що найближчим часом будуть запроваджені заходи, що стосуються невиконання Приштиною Брюссельскої угоди та накладення 100-відсоткового мита на товари, які Сербія постачає до Косова.

Парламент Косова 7 березня ухвалив платформу для переговорів з Белградом, якою передбачається визнання Сербією незалежності Косова, скасування резолюції 1244 Ради безпеки ООН й призупинення сербської блокади вступу Косова до ООН, Євросоюзу та інших міжнародних організацій.

У Белграді 8 березня перебував заступник держсекретаря США з політичних питань Девід Гейл, який виступив за продовження діалогу Сербії й Косова, скасування 100-відсоткового мита та призупинення взаємних провокацій. Він висловив сподівання, що Белград й Приштина досягнуть домовленості до кінця року й додав, що США не даватимуть рецептів для врегулювання відносин двох сторін. З Белграда американський дипломат поїхав до Приштини.

Оглядачі нагадують, що Вашингтон внаслідок запровадження 100-відсоткового мита відмовив у візах 20 косовським урядовцям, в тому числі й премʼєр-міністрові Рамушу Харадінаю.