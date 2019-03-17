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17 Березень 2019, Київ 20:05
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Сербія: резиденцію президента оточили пікетувальники – відео

Сербія: резиденцію президента оточили пікетувальники – відео
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Кілька тисяч прихильників опозиції, переважно молоді без партійних символів, оточили президентський палац, у якому президент Сербії Александар Вучич виступав перед журналістами. Лідери протесту заявляють, що не розійдуться, поки голова держави не подасть у відставку. Резиденцію, що розташована в центрі столиці, неподалік будинку парламенту, охороняють поліцейські і спецпризначенці. Опозиціонери закликають мешканців Белграда й поліцейських долучитися до них. Президент Вучич провів позачергову прес-конференцію з приводу масових протестів, що відбуваються в столиці й багатьох містах країни. (Відео Балканської редакції Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода)

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