Кілька тисяч прихильників опозиції, переважно молоді без партійних символів, оточили президентський палац, у якому президент Сербії Александар Вучич виступав перед журналістами. Лідери протесту заявляють, що не розійдуться, поки голова держави не подасть у відставку. Резиденцію, що розташована в центрі столиці, неподалік будинку парламенту, охороняють поліцейські і спецпризначенці. Опозиціонери закликають мешканців Белграда й поліцейських долучитися до них. Президент Вучич провів позачергову прес-конференцію з приводу масових протестів, що відбуваються в столиці й багатьох містах країни. (Відео Балканської редакції Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода)