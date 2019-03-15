Український та югославський «слід» в нападах у Новій Зеландії: про що мова?

Напад, вчинений 15 березня на мечеть Аль-Нур у центральній частині новозеландського міста Крайстчерч і на мечеть у передмісті, називають найбільш кривавим у країні. Прем’єр Нової Зеландії Джасінда Ардерн засудила напад як теракт. Зброя нападника, тим часом, викликала певні запитання – тепер говорять про нібито сербський та український слід. Чому?

17-хвилинне відео нападів на мечеті у новозеландському місті Крайстчерч містить моторошні сцени. Чоловік, який ідентифікує себе як Брентон Таррант, їде до мечеті Аль-Нур, в якій 15 березня розстріляв принаймні 49 людей. Поки він їхав, на задньому плані лунала бойова мелодія сербської націоналістичної пісні у дуеті з робототехнічним голосом і безжалісними вказівками GPS-системи водія.

Ця пісня з’явилася приблизно в 1995 році під час розпалу етнічних воєн, що відбулися після розпаду Югославії в 1990-х роках і призвели до загибелі близько 130 тисяч людей. Очевидно, в оригіналі вона називалася «Караджич, веди своїх сербів». Пісня згадує воєнного лідера боснійських сербів Радована Караджича, так званого «боснійського м’ясника», якого міжнародний трибунал у 2016 році засудив за геноцид, військові злочини і злочини проти людства.

«Вовки приходять, остерігайтеся, усташі і турки», – мовиться у тексті пісні, яка стосується хорватських націоналістичних бойовиків і боснійських мусульман.«Караджич, веди своїх сербів. Веди своїх сербів. Кожен повинен бачити, що вони нікого не бояться».

«На захист сербського народу... що бореться за нашу улюблену свободу, нашу улюблену свободу», – продовжує пісня.

Відео до цієї пісні, яке, очевидно, було записано в 1995 році, але вперше було розміщено в інтернеті у 2006 році, з тих пір стало досить популярним серед білих націоналістів. У ньому троє чоловіків в етнічних сербських військових формах виконують пісню в гірській місцевості. Сам аккордеоніст Новіслав Джаїч з відеозапису став відомим мемом в націоналістичних колах під рубрикою «Dat Face Soldier».

У Німеччині Джаїча звинуватили в участі у геноциді в 1997 році. Його виправдали в обвинуваченнях в геноциді, але засудили за співучасть у 14 вбивствах до п’яти років ув’язнення. Після звільнення його депортували в третю країну.

Текст цієї пісні, яка має військову анти-мусульманську позицію, часто переписували багатьма різними мовами. Вона з’являється під назвами «Сильна Сербія» або «Remove Kebap» («Геть кебаб») – антимусульманський слоган, який з’явився в Сербії, але був прийнятий прихильниками ідеї верховенства білої раси у Європі та в усьому світі.

Влада Нової Зеландії визначила особу 28-річного стрілка-австралійця вже взявши його під варту. Але повідомлення засвідчують, що підозрюваний, якого звинуватили у вбивстві – сам себе описує як «етнонаціоналіст». Він знімав свій напад в прямому ефірі і опублікував під іменем Брентон Таррант. Поліція намагається виявити, чи діяв він один.

Незадовго до нападу Таррант опублікував 74-сторінковий допис, в якому стверджує, що «з недавніх пір я працював неповний робочий день в якості особи, що позбавляється кебабів».

Українське прізвище на зброї нападника

На відео у прямому ефірі можна було побачити, що на гвинтівці стрілка була фраза «Геть кебаб!». Там також можна побачити імена легендарного сербського лицаря Мілоша Обилича і сербського князя Лазара Хребеляновича. Обидва з них брали участь в битві проти османських турків на Косовому полі 1389 року.

Але, як повідомляється, це не єдині прізвища з гвинтівки.

Співробітник Інституту гуманітарних досліджень у Відні, дослідник європейських правих і їхніх зв’язків з Росією Антон Шеховцов написав у своєму дописі у Twitter: «Одне з імен, написаних на зброї правого терориста Брентона Тарранта – українською мовою: «Павло Сергійович». Це, швидше за все, Павло Лапшин, український правий терорист, засуджений до 40 років у Великобританії».

2013 року суд у Лондоні виніс вирок обвинуваченому в расистських злочинах українському аспіранту Павлу Лапшину – його засудили до довічного ув’язнення. Мінімальний термін, який він має провести за ґратами, – 40 років. Після цього терміну він зможе подати прохання про перегляд вироку. Аспірант, який перебував на стажуванні в англійському Бірмінгемі, визнав себе винним у головних обвинуваченнях на його адресу. Йдеться про вбивство 82-річного пенсіонера-мусульманина та влаштуванні кількох вибухів біля мечетей у містечках поблизу Бірмінгема.

Нападника «справді надихнув» Брейвік

У своєму дописі сам Таррант заперечує, що він є членом будь-якої організації, але каже, що його «справді надихнув» норвезький ультра-правий терорист Андер Брейвік, який убив 77 людей у терористичному нападі неподалік норвезької столиці Осло в 2011 році.

Перед нападом Брейвік теж публікував трактат на 1500 сторінок з сотнями посилань на конфлікти на Балканах. Згідно з даними видання The Economist, «Косово» згадується в стяжці Брейвіка 143 рази, «Сербія» – 341, «Боснія» – 343 рази, а «Албанія» з’являється 208 разів.

Брейвік тоді написав, що бомбардування НАТО Сербії під час війни в Косово 1999 року було головним мотивом його нападу. Він заявив, що «абсолютно неприйнятним» є те, що американські і європейські уряди «бомбили наших братів сербів».

Таррант у своєму дописі так само відображає ці закиди, мовляв, США необхідно ослабити, щоб запобігти ще одній ситуації, коли «сили США/НАТО воюватимуть поруч з мусульманами [sic] і вбиватимуть християн-європейців, які намагалися видалити цих ісламських окупантів з Європи».

Таррант описує себе в маніфесті у якості «звичайного білого чоловіка, якому 28 років». Він характеризує атаку як «антиіміграційну, антиетнічну або антикультурну заміну».

Суд над Таррантом має відбутися у місті Крайстчерч 16 березня.

Видання The New Zealand Herald описує скоєні ним атаки на мечеті як найбільші масові вбивства в країні з 1943 року.

(Над матеріалом працював кореспондент Радіо Свобода Robert Coalson)