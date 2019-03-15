Кількість загиблих внаслідок нападів у Новій Зеландії зросла до 49

Влада Нової Зеландії повідомляє про зростання до 49 кількості загиблих внаслідок нападів на дві мечеті в Новій Зеландії. Ще 20 людей поранені.

Раніше повідомляли про 40 загиблих.

Напад, вчинений на мечеть Аль-Нур у центральній частині міста Крайстчерч і на мечеть у передмісті, називають найбільш кривавим у країні. Прем’єр Нової Зеландії Джасінда Ардерн засудила напад як теракт.

«Це один із найчорніших днів в історії країни», – заявила прем’єр.

Поліція заявила про затримання щонайменше чотирьох людей. Один із них постане перед судом 16 березня, йому висунули обвинувачення у вбивстві, повідомив представник поліції Майк Буш.

Раніше австралійський прем’єр-міністр Австралії Скотт Моррісон підтвердив, що один із затриманих у справі про напади на дві мечеті в місті Крайстчерч у Новій Зеландії є громадянином Австралії.

Чоловік, який взяв на себе відповідальність за стрілянину, заявив, що він – 28-річний білий австралієць, який прибув до Нової Зеландії, щоб спланувати і підготувати напад.

Нападник вів пряму трансляцію в соцмережах у той час, як стріляв у людей.

Поліція просить користувачів соцмереж не ділитися цим відео на своїх сторінках, а жителям Нової Зеландії рекомендує не відвідувати мечеті сьогодні.

Комісар місцевої поліції також повідомив, що частиною нападів повинні були стати вибухи. Поліцейські знайшли бомби, прикріплені до машин нападників. Їх знешкодили.

У країні оголосили найвищий рівень небезпеки.