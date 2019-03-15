40 людей загинули через напад на мечеті в Новій Зеландії – влада

Внаслідок нападу на мечеті в місті Крайстчерч у Новій Зеландії загинули 40 людей, повідомила прем’єр-міністр країни Джасінда Ардерн.

Ще понад 20 людей серйозно поранені. Ардерн заявила, що правоохоронці вважають напад терористичним актом, який був «добре спланований».

«Це один із найчорніших днів в історії країни», – заявила прем’єр.

Раніше поліція країни не називала точного числа загиблих, але вказувала, що воно є значним.

Напади сталися у двох мечетях міста. Невідомі зайшли в будівлі і почали стріляти.

Поліція заявила про затримання щонайменше чотирьох людей.

Всі мечеті в Новій Зеландії на даний час закриті з міркувань безпеки.