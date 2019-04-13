У Белграді мирно завершився антиурядовий мітинг. Сербська опозиція вимагає виборів

У Белграді без інцидентів завершився мітинг опозиції за участю представників 30 партій й неурядових організацій, передає кореспондент Радіо Свобода. Опозиціонери поставили три вимоги: формування спільної комісії влади й опозиції, яка обговорить умови для проведення вільних виборів, призначення нових членів регуляторного органу для електронних ЗМІ та призначення нових керівників державного телебачення.

У разі, якщо влада не відповість на вимоги, організатори протесту заявили про намір провести наступної суботи новий протест в столиці.

За словами міністра внутрішніх справ Небойши Стефановича, на мітингу було сім тисяч осіб. Організатори протесту стверджують, що у центрі столиці зібралося понад тридцять тисяч людей. Міністр ствердив, що президент Сербії Александар Вучич був готовий звернутися до пікетувальників. Він цього не зробив «через малу кількість зібраних» та через те, що «окремі промовці говорили мовою ненависті», сказав міністр.

У будівлі парламенту було розташовано підрозділ спецполіції. Опозиція стверджує, що закон забороняє введеня поліції до парламенту без ухвалення ним відповідного рішення.

Протести в Сербії тривають від грудня минулого року. Приводом до них стало побиття опозиційного лідера Борка Стефановича. У парламенті Сербії та будинках міських рад від пʼятниці перебували депутати від правлячої Сербської прогресивної партії та її коаліційних партнерів. Вони заявляли, що готові захищати їх власними тілами, хоча опозиція не висловлювала планів захоплювати державні інституції.