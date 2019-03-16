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16 Березень 2019, Київ 23:05
Новини | Міжнародні

До будівлі державного телебачення Сербії увійшли пікетувальники

Сербські опозиціонери 26 січня 2019 року пікетували будівлю громадського телерадіомовника RTS

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Кількасот пікетувальників в суботу ввечері увійшли в будинок державного телебачення Сербії, вимагаючи, щоби їхні лідери в прямому ефірі звернулися до громадян.

Пікетувальників очолив голова ультранаціоналістичної партії «Двері» Бошко Обрадович. В будинку розмістились підрозділи спецполіції, щоб заблокувати прохід на поверхи, де розташовані телестудії.

Представники пікетувальників заявляють, що не вийдуть з будинку до ранку.

За даними кореспондента Радіо Свобода, кілька тисяч осіб заблокували обидва входи до будинку держтелебачення в центрі сербської столиці Белграда.

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Протести під назвою «1 з-поміж 5-ти мільйонів» в Сербії розпочалися в грудні минулого року після побиття лідера однієї з опозиційних партій. Таку назву опозиція обрала тому, що президент Александар Вучич заявив, що не подасть у відставку навіть, якщо цього вимагатимуть пʼять мільйонів громадян. Тисячі громадян, переважно в пʼятницю та суботу, протестують в столиці, великих містах та навіть у провінційних містечках. Вони вимагають відставки глави держави й призначення дострокових виборів.

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