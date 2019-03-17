Президент Сербії про протести з вимогою його відставки: «я не боюся»

Президент Сербії Александар Вучич обіцяє захистити закон і порядок у своїй країні через день після того, як прихильники опозиції тимчасово захопили офіс державної телекомпанії на знак протесту проти упередженого, за їхніми словами, висвітлення протестів.

Вучич виступив із заявою в своїй штаб-квартирі у Белграді 17 березня, в той час, як під будівлею мітингували тисячі демонстрантів, вимагаючи його відставки.

Вучич заявив, що не піддасться тиску і сказав: «Я не боюся».

Протестувальники також зібралися біля відділення поліції у столиці Сербії і вимагали звільнити затриманих під час мітингів і захоплення телеканалу.

Учасники протесту розійшлися після того, як лідери опозиції пообіцяли скликати нові акції, якщо влада не відпустить затриманих до 15:00 (за місцевим часом) 18 березня.

Під час своєї прес-конференції Вучич заявив, що антиурядові протестувальники, які влаштовують акції протягом кількох тижнів, його не лякають, і неодноразово називав їхніх лідерів «фашистами, хуліганами і злодіями».

«Я є їхньою мішенню, бо прагну політичної консолідації й економічного розвитку Сербії… Насильства більше не буде», – сказав він.

Під час виступу Вучича між демонстрантами і поліцією біля президентського офісу виникали сутички. Поліція застосовувала сльозогінний газ проти протестувальників, які хотіли сформувати живий ланцюг, щоб не дати президентові змоги залишити будівлю.

Протести з вимогою відставки президента тривають у Сербії останні кілька тижнів. Вучича звинувачують у придушенні демократичних свобод, переслідуванні політичних опонентів і посиленні контролю над ЗМІ. Він заперечує ці звинувачення.