Пікетувальники оточили резиденцію президента Сербії

Кілька тисяч прихильників опозиції, пераважно молоді без партійних символів, оточили будинок, у котрому президент Сербії Александар Вучич звернувся до журналістів. Їхні лідери заявляють, що не розійдуться, поки глава держави не подасть у відставку.

Резиденцію, котра розташована в центрі столиці, неподалік від будинку парламенту, охороняють поліцейські й жандарми. Опозиціонери закликають мешканців Белграда й поліцейських долучитися до них.

Президент Вучич провів надзвичайну конференцію для преси з приводу масових протестів, що відбуваються в столиці й багатьох містах країни. Він засудив дії пікетувальників, котрі увечері 16 березня впродовж кількох годин перебували в будинку державного телебачення й Сербії.

Суботній протест завершився без інцидентів. Пікетувальники опівночі вийшли з будинку. Вучич заявив, що влада не забороняє громадянам протестувати, але й не допустить будь-яке насильство. Одного з лідерів опозиції він назвав фашистом, інших злочинцями й співробітниками ворогів Сербії.

В інших містах Сербії від ранку не було масових зібрань.