У Сербії відбулися нові протести проти президента Вучича

У столиці Сербії Белграді відбулися нові протести проти президента країни Александра Вучича – люди вийшли на вулиці вже 14-і вихідні поспіль. Учасники протестів, які почалися ще 8 грудня, вимагають від Вучича покласти край його контролеві над державними засобами інформації і закликають до чесних виборів.

Демонстранти на годину заблокували вхід до головної будівлі державного телерадіомовця «РТС». Серед інших, перед ними виступив Бранислав Лечич, актор і політик, який був серед лідерів першого в Сербії масового протесту за демократію 9 березня 1991 року.

Демонстрації почалися по тому, як у листопаді група невідомих нападників побила опозиційного політика Борка Стефановича. Їхні учасники взяли собі за гасло слова «один із п’яти мільйонів» – так вони висміюють Вучича, який після одного з перших протестів заявляв, що не виконає жодної вимоги, «навіть якщо вас збереться п’ять мільйонів».

Організатори протестів не підтримують жодну з опозиційних політичних сил. Але найбільша з цих опозиційних сил, блок «Союз за Сербію», який об’єднує понад 20 партій і рухів, підтримує протести.