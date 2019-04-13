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13 Квітень 2019, Київ 19:44
Новини | Міжнародні

Сербія: тисячі людей мітингують за відставку Вучича

Протестувальники у Белграді, 13 квітня 2019

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Тисячі мітингувальників вийшли на центральну прощу Белграда, вимагаючи відставки чинного президента Александра Вучича.

Демонстрація 13 квітня була організована вільною коаліцією з 30 опозиційних груп, політичних партій і активістів. Як раніше анонсувалося, такі ж протести заплановані і в інших сербських містах.

Студенти Белградського університету під час протесту, під назваою «1 із 5 мільйонів». 16 березня 2019 року
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Мітинги проти чинної влади Сербії відбуваються щотижня з грудня минулого року. Вони почалися після того, як опозиційного поліка Борка Стефановича побили невідомі в масках.

Вучича звинувачують у придушенні демократичних свобод, переслідуванні політичних опонентів і посиленні контролю над ЗМІ. Він заперечує ці звинувачення і зявляє, що протести його «не злякають».

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