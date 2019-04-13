Сербія: тисячі людей мітингують за відставку Вучича

Тисячі мітингувальників вийшли на центральну прощу Белграда, вимагаючи відставки чинного президента Александра Вучича.

Демонстрація 13 квітня була організована вільною коаліцією з 30 опозиційних груп, політичних партій і активістів. Як раніше анонсувалося, такі ж протести заплановані і в інших сербських містах.

Мітинги проти чинної влади Сербії відбуваються щотижня з грудня минулого року. Вони почалися після того, як опозиційного поліка Борка Стефановича побили невідомі в масках.

Вучича звинувачують у придушенні демократичних свобод, переслідуванні політичних опонентів і посиленні контролю над ЗМІ. Він заперечує ці звинувачення і зявляє, що протести його «не злякають».