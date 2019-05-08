На інавгурації Зеленського буде представництво США найвищого рівня – Волкер

Представництво Сполучених Штатів Америки на інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського буде найвищого рівня, повідомив в інтерв’ю російській службі BBC спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер.

«На інавгурацію президента України до Києва з США прибуде делегація високого рівня. Ми очікуємо, коли визначиться точна дата, і тоді визначимо її склад. Приблизно в ті дні я постараюся з ним зустрітися, щоб обговорити конфлікт на Донбасі і кроки, які можна було б вжити, щоб повернути спокій і мир на цю землю», – заявив Волкер.

Водночас він не уточнив, хто саме увійде до складу делегації США на інавгурацію.

«Поки це не оголошено, але це буде найвищий рівень представництва, який відповідатиме статусу інавгурації глави держави, що входить до числа наших друзів», – додав він.

21 квітня Володимир Зеленський переміг на виборах президента України, отримавши близько 73% голосів. Інавгурація має відбутися не пізніше ніж через 30 днів після офіційного оголошення результатів, тобто до 3 червня. Президент повинен присягнути українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради. Зеленський наполягає, щоб інавгурація відбулася 19 травня.