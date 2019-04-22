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22 Квітень 2019, Київ 08:20
Новини | Політика

Волкер про перемогу Зеленського: США продовжать підтримувати Україну

Волкер: ми продовжимо підтримувати намагання України відновити її територіальну цілісність та протистояти російській агресії

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Сполучені Штати Америки продовжать підтримувати Україну, повідомив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер у Twitter.

«Президент [США Дональд] Трамп зателефонував привітати Володимира Зеленського з його перемогою на виборах, а народ України – з мирними та демократичними виборами. Ми продовжимо підтримувати намагання України відновити її територіальну цілісність та протистояти російській агресії», – заявив Волкер.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Явка склала 62,07%.

Як свідчать дані національного екзит-полу, Володимир Зеленський перемагає у другому турі виборів, набираючи 73% голосів виборців.

Президент Петро Порошенко заявив, що визнає поразку і залишить посаду президента, але не піде з політики.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.

ЦВК опрацювала понад 80% протоколів
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