Волкер про перемогу Зеленського: США продовжать підтримувати Україну

Сполучені Штати Америки продовжать підтримувати Україну, повідомив спеціальний представник США з питань України Курт Волкер у Twitter.

«Президент [США Дональд] Трамп зателефонував привітати Володимира Зеленського з його перемогою на виборах, а народ України – з мирними та демократичними виборами. Ми продовжимо підтримувати намагання України відновити її територіальну цілісність та протистояти російській агресії», – заявив Волкер.

21 квітня відбувся другий тур виборів президента України. Явка склала 62,07%.

Як свідчать дані національного екзит-полу, Володимир Зеленський перемагає у другому турі виборів, набираючи 73% голосів виборців.

Президент Петро Порошенко заявив, що визнає поразку і залишить посаду президента, але не піде з політики.

ЦВК має встановити остаточні результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.