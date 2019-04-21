Трамп та інші світові лідери вітають Зеленського з перемогою

Президент США Дональд Трамп зателефонував лідерові президентських перегонів в Україні Володимиру Зеленському і привітав його з перемогою, повідомляє «Інтерфакс-Україна». Журналісти, які працюють у штабі Зеленського, повідомляють про це з посиланням на джерела у штабі.

За дві години до цього посольство США в Україні привітало Володимира Зеленського з перемогою на виборах голови держави і подякувало президентові Петру Порошенку.

Президент Польщі Анджей Дуда увечері 21 квітня першим із лідерів країн Європи привітав Володимира Зеленського з перемогою у другому турі президентських виборів. «Президент Анджей Дуда привітав обраного президента України Володимира Зеленського по телефону і запросив його до Польщі», – повідомила в мережі Twitter канцелярія польського президента.

Зеленського також привітав президент Франції Емманюель Макрон, повідомив сам кандидат у президенти у Facebook.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ також привітав Володимира Зеленського із перемогою на президентських виборах в Україні. «Україна – це вагомий партнер НАТО, тому ми розраховуємо на продовження співпраці з нею», – вказав Столтенберґ.

Як свідчать дані Національного екзит-полу, найбільше голосів виборців під час голосування 21 квітня отримує Володимир Зеленський – 73%. Чинний президент Петро Порошенко, за цими даними, здобув підтримку 25,5% виборців. Порошенко вже привітав Зеленського з перемогою.

ЦВК має встановити результати виборів до 1 травня 2019 року. Інавгурація новообраного президента повинна відбутися до 3 червня.