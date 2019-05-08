У Конгресі закликали Трампа скасувати відставку Йованович. Критики президента називають її жертвою нових виборів у США

Критики американського президента Дональда Трампа, політичні коментатори у США пов'язують передчасне закінчення роботи в Україні посла Сполучених Штатів Марі Йованович із поширеними у консервативних ЗМІ США закидами про буцімто причетність Йованович до оприлюднення в Україні у 2016 році інформації щодо роботи Манафорта на Партію регіонів та буцімто її критичними висловами на адресу президента США Трампа.

Як відомо, Державний департамент Сполучених Штатів підтвердив напередодні, що посол США в Україні Марі Йованович цього місяця закінчує роботу в Києві.

В офіційному коментарі йдеться, що це планова ротація і вказано, що вона відбувається одразу після обрання нового президента в Україні.

«Посол Йованович у 2019 році, як і заплановано, завершує 3-річне дипломатичне призначення в Києві. Підтверджена дата її від'їзду у травні збігається із президентською зміною в Україні. Команда в посольстві США у Києві та у Вашингтоні надалі тісно співпрацює з українським урядом та громадянським суспільством, щоб зміцнювати наше партнерство», – проголошує заява.

Хоча Держдепартамент США пов'язав відхід Йованович із початком президентства Зеленського, британський економіст та експерт з питань України Тімоті Еш відзначає, що досвід Йованович сприяв би налагодженню відносин між США та адміністрацією Зеленського.

«У голову не вкладається це рішення, бо такому недосвідченому президенту, як Зеленський, знадобився би такий досвідчений дипломат, як Йованович. Здається, вона стала жертвою виборчої кампанії у США та бажання Трампа використати Україну у боротьбі з демократами», – твітує Еш.

Рішення про передчасну відставку Йованович розкритикували у комітеті Палати представників Конгресу США із закордонних справ, який очолюють представники Демократичної партії США.

«Адміністрація шкодить інтересам США та підриває американську дипломатію. Ми закликаємо адміністрацію негайно скасувати це рішення», – йдеться у заяві голови комітету, конгресмена-демократа Елліота Енгеля та лідера демократичної більшості у Палаті представників Стені Хоєра (Steny Hoyer).

«Посол Йованович – це віддана чиновниця та дипломатка найвищого рівня, яка представляла США при президентах від обох партій», – зазначають законодавці-демократи у заяві.

Відставку Йованович розкритикував колишній чиновник Пентагона, експерт «Центру Байдена» (Biden Center for Diplomacy and Global Engagement) Майкл Карпентер.

«Якщо це правда, то це кричущий крок державного секретаря США Помпео, який жертвує кар'єрним дипломатом на догоду партійним іграм. Закиди генерального прокурора України Юрія Луценка на адресу Йованович, як повідомлялось, були використані адвокатом Трампа Руді Джуліані, щоб звинуватити Йованович у розслідуванні в Україні щодо Пола Манафорта. Огидно», – твітував Карпентер.

Як відомо, Йованович опинилася під особливою увагою у березні, коли чинний генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив в інтерв’ю вашингтонському виданню The Hill, що Йованович, буцімто, давала йому список з іменами осіб, яких прокуратура не повинна була переслідувати.

Державний департамент тоді виступив зі спростуванням.

«Звинувачення українського генерального прокурора неправдиві і мали на меті заплямувати репутацію посла Йованович», – сказано було у коментарі Державного департаменту 21 березня.

При цьому консервативні ЗМІ у США активно підхоплювали заяви з України про те, що (підтримуване посольством США в Україні) Національне антикорупційне бюро у 2016 році буцімто координувало із представниками Демократичної партії США оприлюднення інформації про платежі Полу Манафорту від Партії регіонів. Це буцімто робилося з метою зашкодити обранню президентом США Дональда Трампа.

Як відомо, Юрій Луценко також заявляв про розслідування ГПУ повідомлень про те, що оприлюднення інформації щодо виплат Полу Манафорту в Україні буцімто здійснювалось з метою вплинути на вибори у США.

«Луценко заявив, що розслідує втручання з України у вибори в США на користь Клінтон», – повідомляла у березні «Європейська правда».

У грудні 2018 року Окружний адмінсуд Києва визнав протиправними дії директора НАБУ Артема Ситника і народного депутата Сергія Лещенка щодо розголошення інформації щодо Пола Манафорта, повідомляє «Українська правда».

На тлі критики на адресу Йованович у прихильних до Дональда Трампа ЗМІ до її відставки, як видається, закликав і син президента США Дональд Трамп-молодший.

«Нам треба... менше таких клоунів у якості послів. Лунають заклики до відставки посла США в Україні, призначеного за часів Обами», – твітував Трамп-молодший у березні.

Адвокат президента США Руді Джуліані нещодавно також звертав увагу на повідомлення про те, що в Україні ведеться розслідування буцімто втручання правоохоронних органів у вибори США 2016 року на боці Клінтон.

«Тепер Україна веде розслідування щодо виборчої кампанії Клінтон та змови Демократичної партії із закордонними агентами, включно з українцями, з метою вплинути на вибори 2016 року. І тепер немає Комі (колишній голова ФБР, якого президент США Трамп звинувачував в упередженості щодо себе та буцімто безпідставному ініціюванні розслідування втручання Росії у вибори у США – ред.), щоб забезпечити необхідний результат», – твітував Джуліані у квітні.

Ситуацію із звільненням Йованович гостро коментує і Ендрю Вейсс, віце-президент впливового аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace.

«Дух забирає від повідомлень, що посол США до України усувається на тлі скандалів, які роздмухують брехливі ЗМІ Трампа... Не здатен усвідомити, як можна завдавати удару по цінному і такому відданому та кар'єрному американському дипломатові, як посол Йованович, подібним нонсенсом. Це прикрий день і для Держдепу, і для країни», – твітує Вейсс.

Як відомо, розслідування незалежного прокурора США Мюллера про втручання Росії у вибори США дійшло висновку про відсутність доказів змови між американськими громадянами та урядом Росії з метою сприяти перемозі Дональда Трампа на виборах 2016 року.

Критики президента США заявляють, що увага до обставин оприлюднення інформації про виплати Манафорту в Україні у 2016 році викликана бажанням Трампа використати Україну проти своїх конкурентів, кандидатів від Демократичної партії США, на наступних президентських виборах.