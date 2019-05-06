Посол США в Україні достроково залишить Київ

Посол США в Україні Марі Йованович залишить свою позицію в середині травня – за два місяці до завершення терміну повноважень. Про це Радіо Свобода повідомили 6 травня чотири особи, обізнані з цим рішенням, включно зі співробітниками дипломатичної місії США.

Джерела не наводять причин від’їзду Йованович із Києва. Опитані особи говорили на умовах анонімності, до очікуваного офіційного оголошення Державного департаменту США. За цими даними, останнім днем Йованович на посаді буде 20 травня, а далі до призначення нового посла обов’язки виконуватиме тимчасовий повірений.

Йованович прибула до Києва в серпні 2016 року, і як офіційний представник США допомагала стабілізувати економіку України та сприяла реформам для подолання корупції. Посол також була на передньому краю підтримки України в її боротьбі з Москвою за підтримуваними Росією бойовиками на Донбасі.

Йованович звернула на себе увагу на початку березня, коли за кілька тижнів до президентських виборів в Україні закликала Київ звільнити спеціального антикорупційного прокурора. Посол також стала об’єктом березневої заяви генерального прокурора України Юрія Луценка, який стверджував, що Йованович озвучила йому під час особистої зустрічі «список людей, яких ми не повинні переслідувати».

Ця заява в інтерв’ю газеті The Hill у Вашингтоні спричинила реакцію Держдепартаменту США, який вказав, що «звинувачення генерального прокурора України не є істинними і мають на меті заплямувати репутацію посла Йованович».

Згодом про цю ситуацію написав у мережі Twitter син президента CША Дональда Трампа.