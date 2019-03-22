Порошенко зрозумів хибний крок – Сидоренко про «список Йованович»

Гості програми «Ваша Свобода»: Віктор Чумак, народний депутат України (позафракційний, раніше член фракції «БПП»); Володимир Цибулько, політичний експерт; Сергій Сидоренко, редактор інтернет-видання «Європейська правда»

Президент України Петро Порошенко у п’ятницю сказав, що цінує нинішні відносини України і США і повністю підтримує діяльність посла США в Україні Марі Йованович. Раніше генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що Марі Йованович передала йому список осіб, яких не можна переслідувати. Держдепартамент США назвав слова Луценка брехнею.

Олександр Лащенко: Пане Чумак, 5 березня цього року Марі Йованович зробила доволі гостру заяву щодо необхідності відставки Назара Холодницького, голови САП, інші заяви. Це якраз після скандалу в «Укроборонпромі», Олег Гладковський потім знятий з посади заступника секретаря РНБО. Як це все можна оцінити? Чи насправді минуть вибори – може, стихне?

Заяви Держдепартаменту США чітко говорять, що Луценко – брехун і політик, який не має жодної політичної волі

​Віктор Чумак: До чого тут вибори? Луценко звинуватив посла величезної держави, одного з наших союзників, у втручанні у внутрішні справи держави Україна. Більше того, як було таке внутрішнє втручання, він не зробив нічого, щоб це припинити, будучи генпрокурором. Заяви Держдепартаменту США чітко говорять, що Луценко – брехун і політик, який не має жодної політичної волі.

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Позицію Державного департаменту підтримав президент України

Генпрокурор, якого звинуватили у брехні і у відсутності політичної волі, і цю позицію підтримав президент України, сказавши, що має повну свою підтримку послові Марі Йованович, я думаю, що має застрелитися. Добре, не будемо просити у Юрія Віталійовича вчинку офіцерської гідності, хай принаймні напише заяву про відставку. Якщо у нього немає такої сміливості написати заяву про відставку, я чекаю подання на зняття з посади генпрокурора України, який зробив недолугий крок, який йде на шкоду державним відносинам між Україною і США, від особи, яка має таке право – від президента України. Причому найближчим часом. Це тільки він може сказати, що його кум у черговий раз або під невідомо якими чарами чи парами зробив речі, які несумісні з посадою генпрокурора.

І список – це фізичний носій якогось переліку прізвищ. Покажіть, на чому цей список був написаний? На серветці вона передала, після чого Юрій Віталійович її з’їв чи спалив? На офіційному бланку Держдепартаменту чи посольства США, і він тоді повинен його покласти у діловодство? Або на флешці невідомого походження, яку він носить з собою в кишені?

Петро Порошенко має такий же стосунок до створення НАБУ або НАЗК, як я до польоту на Марс

Людина, коли говорить про щось, абсолютно не розуміє або добре розуміє, робить це спеціально (а тоді це набагато гірше, коли спеціально робить, щоб нашкодити країні!) тільки для того, щоб поставити під сумнів діяльність антикорупційних органів і антикорупційних активістів.

Петро Порошенко має такий же стосунок до створення НАБУ або НАЗК, як я до польоту на Марс. У моєму кабінеті писалися закони про НАБУ і НАЗК. Ми їх потім віддали на прохання тих же ж структур один в адміністрацію президента з проханням внести Порошенку, а інший – Яценюку. Антикорупційного суду основною, базовою діяльністю є притягнення до відповідальності антикорупціонерів (ст. 368-2) про незаконне збагачення. КСУ цю статтю скасував саме через те, що повинен був запрацювати Антикорупційний суд, на який не має впливу при формуванні адміністрація президента України!

– Пане Цибулько, який ваш коментар цієї події? Адже, дійсно, генпрокурор робить такі серйозні звинувачення, водночас це не просто будь-яка держава, за всієї поваги до них, а США, фактично головний союзник України, у тому числі у протидії російській агресії.

Треба зрозуміти, що у політичній і правовій культурі США немає списків і немає бажаних чи небажаних осіб

​Володимир Цибулько: Треба зрозуміти, що у політичній і правовій культурі США немає списків і немає бажаних чи небажаних осіб. Якщо прокурор заговорив про певні списки – це виглядає справді нонсенсом! Але США могли говорити, що їхня підтримка антикорупційних структур громадських потребує певного сприяння і розуміння з боку державних органів. Тобто не могло бути мови про персональний захист тієї чи іншої особи. Йдеться про тенденцію, коли платники податків США вкладають у розвиток громадянського суспільства, громадянське суспільство вибудовує громадянські структури протидії корупції. Хіба йшла мова про персон? Мали прецедент у парламенті, коли була спроба змусити громадських активістів декларувати доходи. Це було першим нонсенсом. Третій сектор не займається наживою, а найголовніше – він не причетний до розподілу «бюджетного пирога».

Захід, особливо США, роблять ставку на розбудову інституцій, а не на персональну роль того чи іншого чиновника. Завданням української влади є вибудувати такі живучі інституції, які не будуть залежні ні від зміни першої особи в державі, ні третьої, ні восьмої, тобто вони будуть функціональні, життєздатні. Україна за 5 років надзвичайно просунулася на цьому шляху.

– Пане Сидоренко, ви вважаєте, що це не було експромтом з боку Юрія Луценка, не було його особистим рішення так, грубо кажучи, атакувати Марі Йованович? Ви вважаєте, що санкцію дав Петро Порошенко. Я правильно вас розумію?

Порошенко нарешті зрозумів, що це був до певної міри хибний крок з боку української влади

​Сергій Сидоренко: Я не сумніваюся, що це не було його особистим рішенням. Хто саме дав санкцію, я не став би так категорично припускати. Але я не бачу інших будівель у цій країні, які могли би дати цю санкцію, окрім Банкової. Чи це був особисто Порошенко, чи це було якесь колегіальне рішення, чи це від імені Порошенка, чи без – байдуже. Юрій Луценко – не дурна, м’яко кажучи, людина. Робив би такі заяви без якогось «благословення» з Банкової – я в принципі виключаю таку можливість.

Петро Порошенко нарешті зрозумів, що це був до певної міри хибний крок з боку української влади. І зараз, я так розумію, відкручує назад. Генпрокурор не є тією людиною, яка, за Віденською конвенцією, висловлює на міжнародній арені думку держави. Він висловлює на міжнародній арені думку Юрія Луценка.

Джерела підтверджують, що Вашингтон припускає можливість того, що Марі Йованович залишиться на цій посаді більше, ніж пропонувалося

Якщо українська держава в особі президента, в особі міністра закордонних справ, якщо це буде потрібно, не лише скаже, що відмежовується від цього, не обов’язково навіть публічними каналами, можливо, навіть непублічними, що ми шкодуємо про цей інцидент, можна говорити про вичерпаний конфлікт.

Численні дипломатичні джерела підтверджують, що Вашингтон навіть припускає можливість того, що Марі Йованович залишиться на цій посаді більше, ніж пропонувалося перед тим, саме для того, щоб підкреслити, що жодним чином США не роблять компромісів у питанні боротьби з корупцією. США і ЄС так само наполягатимуть на продовженні боротьбі з корупцією. Я, чесно кажучи, схиляюся до перемоги іншого президента, аніж чинний. Якщо буде інший президент, то для Заходу це буде не чистий лист, але принаймні можливість зробити щось, чого не зробив президент Порошенко.