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22 Березень 2019, Київ 08:04
Політика

Ослунд відкликав свій негативний коментар щодо Луценка

Андерс Ослунд

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Аналітик Atlantic Council Андерс Ослунд увечері в четвер за часом США заявив у соціальній мережі Twitter, що відкликає свою заяву щодо генерального прокурора України Юрія Луценка.

«Я відкликаю цю свою заяву», – написав Ослунд під повідомленням «Голосу Америки» про його попередні слова щодо Юрія Луценка. «Я відкликаю мою заяву щодо Луценка», – повторив він.

Раніше в коментарі Грузинській службі «Голосу Америки» Ослунд розкритикував нещодавні коментарі Луценка на адресу посла США в Україні.

Андерс Ослунд
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Ослунд: коли Луценко відкриває рота, він зазвичай бреше

«Коли Юрій Луценко відкриває рота, він зазвичай бреше» – так коментував Ослунд звинувачення, озвучені Луценком стосовно того, що посольство США в Україні вказало не переслідувати певних осіб.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко
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