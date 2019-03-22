Ослунд відкликав свій негативний коментар щодо Луценка

Аналітик Atlantic Council Андерс Ослунд увечері в четвер за часом США заявив у соціальній мережі Twitter, що відкликає свою заяву щодо генерального прокурора України Юрія Луценка.

«Я відкликаю цю свою заяву», – написав Ослунд під повідомленням «Голосу Америки» про його попередні слова щодо Юрія Луценка. «Я відкликаю мою заяву щодо Луценка», – повторив він.

Раніше в коментарі Грузинській службі «Голосу Америки» Ослунд розкритикував нещодавні коментарі Луценка на адресу посла США в Україні.

«Коли Юрій Луценко відкриває рота, він зазвичай бреше» – так коментував Ослунд звинувачення, озвучені Луценком стосовно того, що посольство США в Україні вказало не переслідувати певних осіб.