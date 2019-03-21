США спростували заяву Луценка щодо «списку» від Йованович

Державний департамент США спростовує заяву генерального прокурора України Юрія Луценка про те, що посол США Марі Йованович надала йому «список людей, яких ми не повинні переслідувати».

«Заява генерального прокурора України не відповідає дійсності і покликана послабити репутацію посла Йованович», – йдеться у заяві Держдепартаменту.

Напередодні генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв’ю американському виданню The Hill заявив, що посол США в Києві Марі Йованович передала перелік людей, яких просила «не переслідувати». В інтерв’ю The Hill Держдепартамент назвав цю заяву Луценка «відвертою вигадкою».

Луценко у тому ж інтерв’ю заявив також про відкриття кримінального провадження через ймовірні спроби громадян України втрутитися у вибори президента США 2016 року. Після цього президент США Дональд Трамп залишив допис у Twitter: «Російська змова зникає, а українська змова на допомогу Клінтон постає».

5 березня під час виступу в Українському кризовому медіа-центрі посол США в Україні Марі Йованович закликала розслідувати інформацію про корупцію в «Укроборонпромі» та інших місцях», а також висловилася за звільнення очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.