Луценко заявив, що відкриває справу про втручання у вибори в США

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що відкриває кримінальне провадження про ймовірні спроби громадян України втрутитися у вибори президента США 2016 року.

Луценко сказав про це в інтер’ю виданню The Hill, оприлюдненому 20 березня.

«Сьогодні ми почнемо кримінальне розслідування з цього приводу і дамо правову оцінку цій інформації», – сказав Луценко.

Генпрокурор має намір перевірити інформацію від народного депутата України, який стверджує, що директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник здійснював втручання у вибори в США на користь кандидатки від демократів Гілларі Клінтон. За словами Луценка, народний депутат надав аудіозапис, на якому людина з голосом, схожим на голос Ситника, обговорює це питання.

Представник Держдепартаменту, пише The Hill, заявив, що там мають інформацію щодо Ситника. У НАБУ і посольстві США в Україні інформацію не коментували.

Артем Ситник ще в серпні 2018 року заявляв, що проти нього відкрили кримінальну справу через втручання у вибори президента США у 2016 році. Водночас він казав, що не знає, як вона розвивається. Ситник зробив таку заяву, коментуючи розслідування щодо очільника кампанії Трампа і лобіста Віктора Януковича в США Пола Манафорта.

У США триває розслідування про втручання Росії у президентські вибори, на яких переміг Дональд Трамп.