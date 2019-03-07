Клімкін пояснив слова Йованович щодо звільнення глави САП турботою про «перебіг реформ»

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував заяву посла Марі Йованович щодо потреби у заміні антикорупційного прокурора.

На запитання агентства «Інтерфакс-Україна», чи не є слова посла США втручанням у внутрішні справи України, Клімкін зазначив, що США – «друг і партнер» України, який «турбується про перебіг реформ, про те, що ми маємо просуватися далі в боротьбі з корупцією»

Дати більш конкретний коментар міністр відмовився.

5 березня посол США в Україні Марі Йованович заявила, що голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, яким нині є Назар Холодницький, має бути звільнений.

У березні 2018 року НАБУ і Генпрокуратура звинуватили очільника САП в дисциплінарних правопорушеннях після того, як оприлюднили записи, зроблені на «жучок» у його робочому кабінеті.

26 липня минулого року Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорівоголосила догану, але не звільнила Назара Холодницького з посади керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.