Холодницький: маємо понад десяток проваджень, пов’язаних із «Укроборонпромом»

Спеціалізована антикорупційна прокуратура має понад десяток проваджень, пов'язаних із «Укроборонпромом», заявив голова САП Назар Холодницький в інтерв’ю «Громадському телебаченню».

«Я б не обмежувався «Укроборонпромом», ми називаємо це провадження в оборонній сфері. Це все, що стосується державної безпеки й оборони. Згадайте ті провадження, які вже в суді є. Це Львівський бронетанковий завод, директор якого обвинувачується, на нашу думку обґрунтовано, у закупівлі другосортних двигунів. Які перед тим було продано армією же приватним підприємствам. Справа вже понад рівк в суді слухається», – сказав Холодницький.

Він додав, що розслідування провадження щодо закупівлі палива для потреб Міністерства оборони завершене – підозрювані ознайомлюються з матеріалами. Фігурантом цієї справи є заступник міністра Ігор Павловський.

«Укрспецекспорт» це буквально вчорашнє провадження, яке ми готові були реалізувати до скандалу і до розслідування Дениса Бігуса. Просто прокурори, детективи визначили, що треба було дочекатися всіх фігурантів, щоб були на території Україні і інші моменти, які треба було доробити. Але «Укрспецекспорт» абсолютно не пов’язаний з розслідуванням «Наших грошей» і ми не оголошували підозри «під шумок», щоб показати, що ми щось робимо в оборонній сфері», – зазначив Холодницький.

5 березня представники державного концерну «Укроборонпром» провели прес-конференцію, де прозвітували про ситуацію в оборонному секторі. Зокрема, йшлося про інформацію, наведену журналістами-розслідувачами проекту «Наші гроші». У концерні заперечили, що оголошена напередодні підозра керівництву «Укрспецекспорт» про розтрату у 55,5 мільйонів гривень пов’язана з розслідуванням.