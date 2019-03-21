Заяви Луценка йдуть на руку корупціонерам – Держдепартамент США

«Америка підтримує свого посла і її заяви» – так на запит Української служби «Голосу Америки» представник Державного департаменту США прокоментував звинувачення на адресу посольства США в Києві, висловлені генеральним прокурором України Юрієм Луценком в інтерв’ю виданню The Hill.

Твердження генерального прокурора України не відповідають дійсності і мають на меті заплямувати репутацію посла Йованович

Ці напади лише подвоюють рішучість США допомагати Україні долати корупцію, наголосили в Держдепартаменті.

«Твердження генерального прокурора України не відповідають дійсності і мають на меті заплямувати репутацію посла Йованович, – мовиться в заяві. – Такі звинувачення на руку лише корумпованим діячам».

«Україна, як і Сполучені Штати, – вільна країна з вільною пресою. Це одна з фантастичних і єднальних властивостей американського і українського суспільств. Політики, експерти і засоби масової інформації мають право ділитися своєю думкою, що є частиною політичного процесу. Це не означає, що твердження є правдивими. Такі напади подвоюють нашу рішучість допомагати Україні перемогти у боротьбі з корупцією», – заявили в зовнішньополітичному відомстві США.

Україна потребує рішучих кроків у боротьбі з корупцією, а Генеральна прокуратура не має до цього політичної волі, що і спонукало США до рішення про переміщення фінансування допомоги до інших проектів, наголосили у Держдепартаменті.

За браком політичної волі з боку України, як, наприклад, із боку Генпрокуратури, ми виконуємо наші обов’язки перед американськими платниками податків і переміщуємо кошти допомоги туди, де вони можуть привести до позитивних змін

«Ми завжди наголошували на необхідності здійснення глибоких, всебічних і своєчасних реформ, які відповідають вимогам українського народу, поставленими під час Революції гідності: припинення системної корупції; швидше економічне зростання і європейське майбутнє для всіх українців. Ми незмінно кажемо, що довгостроковий успіх і стійкість України залежать від її відданості курсові реформ, зокрема боротьбі з корупцією. Щоб досягти успіху, Україні потрібні віддані справі урядовці й міцні антикорупційні інституції», – мовиться в заяві.

«Сполучені Штати відданні тому, щоб співпрацювати з нашими партнерами в Україні, в тому числі у зусиллях із метою переломити невідступну корупцію, яка продовжує становити загрозу національній безпеці України, її добробутові і демократичному розвиткові. За браком політичної волі з боку України, як, наприклад, із боку Генеральної прокуратури, ми виконуємо наші обов’язки перед американськими платниками податків і переміщуємо кошти допомоги туди, де вони можуть привести до позитивних змін», – мовиться також у заяві.

У Держдепартаменті назвали НАБУ однією з найважливіших антикорупційних установ України.

«Нам відомі повідомлення у ЗМІ щодо заяв керівника НАБУ, однієї з найважливіших антикорупційних інституцій України. Ми радимо вам звернутися до НАБУ по коментарі щодо зазначених заяв», – наголосив представник Держдепартаменту.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв’ю виданню The Hill, оприлюдненому 20 березня, звинуватив посольство США в Україні в передачі йому переліку осіб, яких не можна переслідувати, а також у критиці розслідування можливого зловживання коштами американської допомоги.

Луценко також заявив, що відкриває кримінальне провадження про ймовірні спроби громадян України втрутитися у вибори президента США 2016 року.

«Сьогодні ми почнемо кримінальне розслідування з цього приводу і дамо правову оцінку цій інформації», – сказав Луценко.

Генпрокурор перевіряє інформацію від одного народного депутата України про те, що директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник намагався втрутитись у вибори у США на користь Гілларі Клінтон. Народний депутат надав аудіозапис, на якому людина з голосом, схожим на голос Ситника, обговорює це питання, повідомив Луценко.