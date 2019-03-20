Луценко: посол США передала мені перелік людей, яких ми не маємо переслідувати

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив в інтерв’ю американському виданню The Hill, що посол США в Києві Марі Йованович передала перелік людей, яких просила «не переслідувати».

«На жаль, з першої зустрічі з послом США в Києві, [Йованович] дала мені список людей, яких ми не маємо переслідувати», – сказав Луценко.

Він назвав це «неприпустим».

«Ніхто в цій країні – ні президент, ні парламент, ні наш посол – не зупинять мене від розслідування, чи є злочин», – зазначив Луценко.

У Державному департаменті США назвали заяву генерального прокурора України «відвертою вигадкою».

Луценко очолює Генеральну прокуратуру України з травня 2016 року. Йованович стала послом України в США через кілька місяців – у серпні.