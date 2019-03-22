Порошенко заявив про повну підтримку посла США в Україні Йованович

Президент України Петро Порошенко заявив, що цінує нинішні відносини України і США та повністю підтримує діяльність посла США в Україні Марі Йованович. Про це він сказав під час урочистостей з нагоди 27-ї річниці створення СБУ.

«Хотів би відзначити важливу роль посла Сполучених Штатів Америки в Україні Марі Йованович у справі просування українсько-американських відносин. І наголошую: вона, як представник Сполучених Штатів як держави і президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, великого друга України, великого мого друга, має повну мою підтримку», – сказав Порошенко.

Президент заявив, що Україна високо цінує відносини стратегічного партнерства зі США.

«Наші відносини з Вашингтоном ще ніколи не були настільки ефективними, предметними, як сьогодні», – сказав Порошенко.

5 березня під час виступу в Українському кризовому медіа-центрі посол США в Україні Марі Йованович закликала українську владу розслідувати інформацію про корупцію в «Укроборонпромі» та інших місцях», а також висловилася за звільнення очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.​

20 березня генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв’ю американському виданню The Hill заявив, що посол США в Києві Марі Йованович передала перелік людей, яких просила «не переслідувати». В інтерв’ю The Hill Держдепартамент назвав цю заяву Луценка «відвертою вигадкою». Вашингтон заявив, що слова генерального прокурора України не відповідають дійсності і покликані послабити репутацію посла Йованович.