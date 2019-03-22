Виступ Луценка і союз України та США

Президент України Петро Порошенко у п’ятницю сказав, що цінує нинішні відносини України і США і повністю підтримує діяльність посла США в Україні Марі Йованович. Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Марі Йованович передала йому список осіб, яких не можна переслідувати. Держдепартамент США назвав слова Луценка брехнею. Які наслідки матиме цей скандал для українсько-американських відносин? Про це у програмі «Ваша Свобода» говорили народний депутат України Віктор Чумак, політичний експерт Володимир Цибулько, редактор видання «Європейська правда» Сергій Сидоренко.