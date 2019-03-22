«Дешева маніпуляція» – Сакварелідзе про звинувачення Луценка проти посольства США в Україні

«Дешева маніпуляція», – так колишній заступник генерального прокурора Давід Сакварелідзе охарактеризував заяви генерального прокурора України Юрія Луценка, озвучені в інтерв'ю для американського видання The Hill.

Як раніше повідомляв «Голос Америки», в інтерв'ю The Hill генпрокурор України Юрій Луценко, серед іншого, звинуватив посольство США в Україні у відмові співпрацювати з розслідування підозр у неналежному використанні американської допомоги. Як підтвердження звинувачення Луценко надав журналісту копію листа від посольства США 2016 року, де посольство, серед іншого, «відкидає звинувачення, що пан Сакварелідзе або хтось інший, з ким працювали в прокуратурі, міг зловживати цими коштами, адже вони не були їм підконтрольні».

«З американським посольством у нас був спільний проект», – підтвердив колишній заступник генерального прокурора Давід Сакварелідзе в коментарі Українській службі «Голосу Америки».

«Однак жодних грошей посольство не перераховувало на прямий рахунок прокуратури або, тим більше, певних посадовців, – уточнив він. – Фінансова допомога надходила у вигляді зарплати декільком експертам, які допомагали як консультанти під час конкурсу».

Через лобістські фірми пролобіювали інтверв'ю, щоб надіслати сигнал Трампу, щоб він їх підтримав на цих виборах, де невеликі шанси, що чинна влада залишиться і що Луценко залишиться генеральним прокурором

На думку Сакварелідзе, інтерв'ю Луценка виданню The Hill було «явною спробою маніпуляції з боку влади України».

«Через лобістські фірми пролобіювали інтверв'ю, щоб надіслати сигнал Трампу, щоб він їх підтримав на цих виборах, де невеликі шанси, що чинна влада залишиться і що Луценко залишиться генеральним прокурором», – зауважує Сакварелідзе.

Луценко намагається «вибудувати якусь теорію змови, що великий борець за справедливість, права людей та проти корупції – Луценко – хотів навести лад в країні, але йому завадили американці, які втручались у внутрішні справи України і не давали людині працювати. На жаль, у нього така логіка», – розмірковує колишній посадовець.

Скаварелідзе висловив жаль, що свого часу підтримав призначення Луценка на посаду генерального прокурора. «Я сподівався, що відсидівши у в'язниці і будучи жертвою режиму Януковича, він зробив для себе певні висновки, але висновки він зробив протилежні. Він, як видається, завжди намагався стати частиною тієї системи, яка його і посадила. Він, мабуть, шкодував, що опинився на невірному боці і тепер», – говорить Сакварелідзе.

Напередодні генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв’ю американському виданню The Hill заявив, що посол США в Києві Марі Йованович передала перелік людей, яких просила «не переслідувати». Держдепартамент спростував цю заяву Луценка, а в інтерв’ю The Hill назвав її «відвертою вигадкою».

Луценко у тому ж інтерв’ю заявив також про відкриття кримінального провадження через ймовірні спроби громадян України втрутитися у вибори президента США 2016 року. Після цього президент США Дональд Трамп залишив допис у Twitter: «Російська змова зникає, а українська змова на допомогу Клінтон постає».

5 березня під час виступу в Українському кризовому медіа-центрі посол США в Україні Марі Йованович закликала розслідувати інформацію про корупцію в «Укроборонпромі» та інших місцях», а також висловилася за звільнення очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Радіо Свобода направило запити до Генеральної прокуратури, зокрема, про згадане Луценком провадження, а також до НАБУ щодо реакції на його відкриття, та очікує на відповідь.