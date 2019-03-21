Ослунд: коли Луценко відкриває рота, він зазвичай бреше

«Коли Юрій Луценко відкриває рота, він зазвичай бреше» – так коментує аналітик Atlantic Council Андерс Ослунд звинувачення, озвучені генеральним прокурором України Юрієм Луценком стосовно того, що посольство США в Україні вказало не переслідувати певних осіб.

«Він працює генеральним прокурором 2–3 роки, і він не провів жодного суттєвого розслідування. Нікого не було ув’язнено, на жодному рівні, – каже Ослунд у коментарі «Голосу Америки». – А він сам був залучений у різні сумнівні справи». Так, аналітик згадав про зустріч Юрія Луценка з олігархом Ігорем Коломойським після націоналізації «ПриватБанку», що був у власності останнього.

Він вважається однією з найбільш корумпованих осіб в Україні і не зробив нічого, що б стосувалося його роботи

«Наприклад, після того, як Ігор Коломойський втратив «ПриватБанк», Юрій Луценко, так сталося, зустрівся з ним за кордоном. Випадково… Тож він – людина, яка намагається заробити гроші для себе. Він вважається однією з найбільш корумпованих осіб в Україні і не зробив нічого, що б стосувалося його роботи», – зауважує аналітик.

«Він на цій посаді тому, що він нічого не робить, – переконаний Ослунд. – Тому, що там є бажання не мати функціонального генерального прокурора».

Ослунд відкинув припущення, що ця ситуація може вплинути на виборчу кампанію в Україні, але назвав Луценка людиною президента Петра Порошенка.

Ми у Вашингтоні чуємо про це лише тому, що там присутні звинувачення проти посла США, про яку тут високої думки

«Я думаю, це просто шум, – каже аналітик.–- Він не має значення. Щодо Луценка, зрозуміло, до якої сили він належить. Він є людиною президента Порошенка. Але він не має ніякої довіри. Тож чому будь-хто має звертати увагу на його слова? Ми у Вашингтоні чуємо про це лише тому, що там присутні звинувачення проти посла США, про яку тут високої думки. Ніхто з тих, хто знає обох людей, як, наприклад, я, не сумнівається ні на мить у тому, хто говорить правду, а хто – ні», – зауважив аналітик.

Генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв’ю виданню The Hill, оприлюдненому 20 березня, звинуватив посольство США в Україні в передачі йому переліку осіб, яких не можна переслідувати, а також у критиці розслідування можливого зловживання коштами американської допомоги. В Державному департаменті заперечили звинувачення, озвучені Луценком.

(«Голос Америки» не подав ніяких повідомлень щодо можливої реакції Юрія Луценка на звинувачення Андерса Ослунда – ред.)