Луценко і «список Йованович». Що відомо

Генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв’ю американському виданню The Hill звинуватив посла США Марі Йованович у спробі тиску на його відомство, а також анонсував відкриття провадження щодо директора НАБУ Артема Ситника за ймовірне втручання того в минулі американські вибори на боці Гіларі Клінтон.

У розмові з журналістом The Hill Юрій Луценко заявив, що посол США у Києві Марі Йованович передала йому перелік людей, яких просила «не переслідувати», а також сказав про неотримання від американського уряду майже 4 мільйонів доларів фінансової підтримки на відомство.

Окрім того, він повідомив про намір почати провадження за повідомленням депутата (найімовірніше, йдеться про пост у соцмережах Бориса Розенблата), нібито очільник НАБУ Артем Ситник втручався в американські вибори через розкриття подробиць про політтехнолога Дональда Трампа (і Віктора Януковича) Пола Манафорта.

Речниця генпрокурора Лариса Сарган підтвердила на своїй сторінці у Facebook, що Луценко дійсно дав згадане інтерв’ю скайпом тиждень тому.

Радіо Свобода направило запити до Генеральної прокуратури, зокрема, про згадане Луценком провадження, а також до НАБУ щодо реакції на його відкриття, та очікує на відповідь. На момент публікації цього тексту їхньої реакції так і не було оприлюднено.

Як відреагували в США

На інтерв’ю у The Hill одразу відреагував президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, процитувавши у своєму твіттері його автора Джона Соломона.

«Джон Соломон: Російська змова зникає, а українська змова на допомогу Клінтон постає», – написав Трамп. Під такою назвою у згаданому виданні 20 березня вийшла колонка Соломона.

Що ж до звинувачень на адресу американського посла Марі Йованович, представники Державного департаменту США у відповідь на запит Радіо Свобода заявили, що оприлюднені твердження Юрія Луценка не відповідають дійсності та мають на меті заплямувати репутацію дипломата.

«Такі звинувачення на руку лише корумпованим діячам. Україна, як і Сполучені Штати, вільна країна з вільною пресою. Це одна з фантастичних спільних властивостей американського і українського суспільств. Політики, експерти і засоби масової інформації мають право ділитися своєю думкою, що є частиною політичного процесу. Це не означає, що твердження є правдивими. Такі напади подвоюють нашу рішучість допомагати Україні перемогти у боротьбі з корупцією», – зазначається у їхньому повідомленні.

Що ж до неотримання Генпрокуратурою грошової допомоги від США, представники Держдепу зауважили, що «за браком політичної волі з боку України, зокрема, з боку Генеральної прокуратури, ми виконуємо наші обов’язки перед американськими платниками податків, і переміщуємо кошти допомоги туди, де вони можуть призвести до позитивних змін».

Як відреагували в Україні

Від перших осіб в Україні реакцій на заяви Луценка не з’являлося. Натомість їх прокоментували деякі політики, експерти-міжнародники та громадські активісти.

Зокрема, на цю тему висловився «Центр протидії корупції».

Редактор «Європейської правди» Сергій Сидоренко натомість згадує два схожі, на його думку, скандали періоду президентства Януковича, що стосувалися дипломатів із ЄС.

Екс-президент Грузії та колишній очільник Одеської адміністрації Міхеїл Саакашвілі зазначив, що Юрій Луценко знає, що може потрапити в американські санкційні списки, тож висловив припущення, що той вирішив діяти на випередження.

«Я добре знаю цю історію! Коли в помсту за діамантових прокурорів і справу Насірова Порошенко наказав знайти компромат на Сакварелідзе і Ситника, ГПУ вчепилося за гроші американського посольства, які були виділені на реформу, брехливо звинувативши реформаторів у зловживанні коштами», – заявив він.

Натомість «ведмежою послугою» президенту Порошенку назвав інтерв’ю в The Hill виконавчий директор міжнародного фонду «Відродження» експерт-міжнародник Олександр Сушко.

«Гірше за все, якщо наші стали жертвою гри американських гравців та їхніх посланців-консультантів, які могли запропонувати «допомогти Трампу» дістати винуватців «справи Манафорта» в обмін на карт-бланш для зведення рахунків із Ситником та умовним «колом друзів» нинішнього американського посла. Тоді в США побільшає коло тих, хто вважає Україну basket case (безнадійною справою). А потім сюрпризом для наших стане те, що у наступного посла буде приблизно те ж саме коло друзів», – написав він у Facebook.

Критикує заяви Луценка за можливі негативні наслідки для України і експерт-американіст Олександр Потєхін.

«Я вважаю, що такі звинувачення підривають авторитет не тільки Генпрокуратури, а й української держави», – сказав він у коментарі Радіо Свобода.

Інтерв’ю генпрокурора України з’явилося після того, як 5 березня Марі Йованович висловила недовіру очільнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому, і пізніше її підтримав також заступник державного секретаря США з політичних питань Девід Гейл.

Про цю заяву згадує політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що в українських інтересах, на його думку, було б дотримуватися нейтралітету в контексті протистояння республіканців і демократів у США. Втім, за його словами, це не перша спроба усунути з посади американського посла.

«За неофіційною інформацією, в команді Порошенка вже близько року лобіюють усунення М. Йованович з поста посла США в Україні. Раніше це було пов'язано з конфліктами навколо НАБУ і Антикорупційного суду. А тепер в АП і в штабі Головного Кандидата незадоволені критикою американським послом ситуації з виборами, використанням корупційних методів у ході виборчої кампанії, в зв'язку з новими корупційними скандалами. Як мінімум, треба дискредитувати М. Йованович і її інформацію про українські вибори, яку вона спрямовує до Вашингтона, а по максимуму – достроково усунути її з Києва», – написав Фесенко у Facebook.

Переведення взаємних звинувачень у публічну площину, без різниці, наскільки вони правдиві, явно не матиме позитивного впливу на українсько-американські відносини, переконаний заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков.

«Заяви щодо Йованович не стосуються однієї людини. Це, по суті, претензії всій системі, яка є. Це претензія посольству, Державному департаменту і так далі. Тобто це може сприйнятися американською бюрократією, яка нами займається, як виклик їй самій. А це дуже погано, тому що нами не Трамп займається, українським кейсом, нами займаються якраз бюрократи середньої руки», – сказав він.

Водночас, депутат фракції БПП у Верховній Раді Мустафа Найєм вказує на те, що існування «списку Йованович» і передання його генпрокурору – у разі, якщо хтось це доведе – дійсно є кримінально караним діянням як «втручання у діяльність правоохоронного органу».

За словами депутата, він направив звернення до ГПУ щодо провадження, яке мало бути відкрите за фактом такого втручання, а також попросив оприлюднити копію «списку», якщо він був переданий у письмовому вигляді.