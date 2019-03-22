«Підтримуємо посла США у всьому, що вона робить» – Клімкін про Йованович

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що офіційний Київ повністю підтримує посла США Марі Йованович у її дипломатичній діяльності в Україні.

«Підтримуємо посла США у всьому, що вона робить. Ми розуміємо її заяви, як прояв, якщо хочете, партнерської занепокоєності щодо ходу реформ в Україні, щодо швидкості реформ в Україні, щодо того, що ми маємо зробити. В цьому сенсі вона має нашу повну підтримку, я це завжди казав і завжди повторюю», – сказав Клімкін.

Міністр закордонних справ також висловив вдячність США як стратегічному партнерові за послідовну підтримку в протидії агресії Росії і підтримці курсу реформ.

«США завжди були і є нашим другом і союзником. Без підтримки сполучених штатів ми б не досягли того, чого ми досягли», – сказав Клімкін.

Раніше сьогодні і президент України Петро Порошенко заявив, що цінує нинішні відносини України і США та повністю підтримує діяльність посла США в Україні Марі Йованович.

5 березня під час виступу в Українському кризовому медіа-центрі посол США в Україні Марі Йованович закликала українську владу розслідувати інформацію про корупцію в «Укроборонпромі» та інших місцях», а також висловилася за звільнення очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.​

20 березня генеральний прокурор України Юрій Луценко в інтерв’ю американському виданню The Hill заявив, що посол США в Києві Марі Йованович передала перелік людей, яких просила «не переслідувати». В інтерв’ю The Hill Держдепартамент назвав цю заяву Луценка «відвертою вигадкою». Вашингтон заявив, що слова генерального прокурора України не відповідають дійсності і покликані послабити репутацію посла Йованович.